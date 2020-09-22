Американская политика санкций не находит поддержки у мирового сообщества, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается в целом такой санкционной зависимости США, а это уже трудно назвать по-другому, то она всем хорошо известна, всем странам мира, и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — сказал он журналистам, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении России за отравление оппозиционера Алексея Навального после того, как станут все обстоятельства инцидента.

В целом Песков сказал, что оставит «удовольствие комментировать заявление госсекретаря США своей коллеге Маше (официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой)» (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az