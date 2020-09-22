Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) ведет переговоры о возможной продаже бренда люксовых спортивных автомобилей Bugatti хорватской Rimac Automobili, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Обсуждения находятся на начальном этапе и нет никакой уверенности в том, что они в итоге приведут к соглашению. Однако Volkswagen, по-видимому, хочет избавитьcя от бренда и с большим уважением относится к компании Rimac и ее основателю Мате Римацу, говорят собеседник издания.

Как пишет британский автомобильный журнал Car со ссылкой на источники в отрасли, Bugatti может быть передан Rimac через входящий в группу Volkswagen Porsche в обмен на более значительную долю в хорватском производителе электромобилей. Отмечается, что сделка уже одобрена руководством VW, но еще не утверждена наблюдательным советом.

Основанная в 2009 году Rimac специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных компонентов для электромобилей и гибридов, которые она поставляет другим автоконцернам. Среди клиентов Rimac — Porsche, которому принадлежит 15,5% Rimac, Aston Martin, Pininfarina и Koenigsegg.

Переговоры о продаже Rimac бренда Bugatti свидетельствуют о том, что Volkswagen возобновила проведение оценки своего портфеля, которое началось в связи с «дизельным скандалом» и может привести к дальнейшей передаче активов по мере того, как компания адаптируется к технологическим преобразованиям, затрагивающим автомобильной сектор во всем мире, отмечает WSJ.

Акции Volkswagen прибавляют в цене 1,7% на торгах во вторник. Их стоимость с начала текущего года упала на 15,9%.

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