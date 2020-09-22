«Мы будем молиться, чтобы полномасштабной войны с Азербайджаном не было, потому что считаем, что вопрос должен решаться мирными переговорами».

Об этом заявила генеральный секретарь «Процветающей Армении», депутат парламента Армении Наира Зограбян порталу «Вестник Кавказа».

По ее мнению, необходимо не допустить эскалации ситуации, в том числе при помощи международного сообщества, Минской группы ОБСЕ.

«Война будет для нас губительна. Каждая смерть – это горе, каждая смерть отдаляет нас на шаг от мирного переговорного процесса», — отметила она.

Она отметила, что нынешняя власть в Армении завела в тупик переговорный процесс по Карабаху.

«У нее нет ни механизмов, ни действий, ни даже видения урегулирования конфликта, что вредит нормальному мирному процессу. Мы не видим никаких шагов со стороны властей. В свое время было достигнуто многое, Минская группа ОБСЕ дала добро на петербургские договоренности 2016 года, а что теперь? Мы требуем от властей, чтобы они были откровенны и с политическими силами Армении, и с народом, но ясности политики по Нагорному Карабаху мы не видим.

И это сейчас наслаивается на все обилие социально-экономических проблем у людей. Я думаю, если пойти сейчас к народу с вопросом, который вы задали, абсолютное большинство скажет, что не понимает, какую политику ведет насчет Нагорного Карабаха нынешняя власть», — отметила Зограбян.

Minval.az