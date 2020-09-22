«Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен политическим путем».

Об этом АПА сказал депутат иранского парламента от города Парсабад провинции Ардебиль Аббас Джахангирзаде.

Он отметил, что урегулирование конфликта принесет пользу обеим странам: «Иран тоже предпринимает шаги в этом направлении и заинтересован в мирном урегулировании конфликта».

А.Джахангирзаде сказал, что иранский и азербайджанский народы во многом похожи, их связывают общая религия и культура, это еще более сближает два народа: «Поэтому мы заинтересованы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и не хотим войны».

Minval.az