Достоянием азербайджанской общественности стали шокирующие «детали» посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Бывший вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Али Гасанов передал журналистом фотоматериалы, свидетельствующие, как посредники из Минской группы, члены миссии по установлению фактов ОБСЕ и т.д. «весело проводят время» в обществе верхушки оккупационного режима. Али Гасанов со справедливым возмущением констатирует: «Вот «Миссия по установлению фактов» посещает албанскую церковь в Кельбаджарском районе. А вот накрытый в этой церкви стол». Причем стол, как подчеркнул экс-вице-премьер, изготовлен из ценнейшего азербайджанского дуба, так же срубленного на оккупированных территориях. Как отметил Али Гасанов, эти фотографии (точнее, фотообвинение — Minval.az) он получил с помощью одного своего друга из Франции. Речь идет о более чем двух сотнях фотоснимков, запечатлевших «банкетные посиделки» дипломатов и сепаратистов. Как подчеркнул в беседе с журналистами Али Гасанов, он располагает материалами, относящимися к каждому году посреднической деятельности МГ ОБСЕ. И заявляет: «Эту группу уже давно пора переименовать в «туристическую»». Посредники, по его словам, получают неплохую зарплату, весело проводят время, «катаются» по территории двух стран…

Только вот, добавим от себя, дело не только и не столько в нулевой эффективности Минской группы, что уже давно не новость, а привычная реальность. Распространенные фотоматериалы не оставляют сомнений: сопредседатели МГ ОБСЕ не намерены соблюдать даже видимость уважения к этическим нормам.

Здесь нужно пояснение. Да, в рамках своей миссии дипломаты из Минской группы имеют право посещать захваченные азербайджанские территории и встречаться с представителями созданного Арменией в Ханкенди оккупационного режима. Да, дипломаты — живые люди, они должны где-то есть и пить. Но вот такие дружеские посиделки с выпивкой за одним столом с карабахскими сепаратистами — это, подберем самый мягкий эпитет, за гранью понимания.

Возможно, эта сторона дипломатии и внешней политики не очень афишируется СМИ и часто остается не известной широкой публике, но дипломатический протокол предусматривает достаточно возможностей выполнить свою миссию на чужих захваченных землях и при этом избежать двусмысленности. Очень часто лица, посещающие чужие оккупированные территории или страны, находящиеся под санкциями, привозят с собой все необходимое, чтобы даже в самом мелком масштабе не инвестировать местную экономику. И что же — обо всем этом дипломаты Минской группы ОБСЕ были не в курсе?

Возможно, конечно, что они лично не удосужились пролистать и уточнить, на что они при посещении оккупированных территорий Азербайджана имеют право, а на что — уже нет. Но эти дипломаты, при всех своих личных «границах способностей», все же представляют не самих себя, а свои страны. И вот это уже повод поинтересоваться: какие им были даны на такой случай инструкции в «туманной лощине» в Вашингтоне, где расположен офис Госдепартамента США, на набережной Кэ д’Орсе в Париже, где находится министерство иностранных дел Франции, на Смоленской площади в Москве? Если дипломаты что-то нарушили, это одно. А вот если их вышестоящее начальство не видит здесь криминала и предмета для реагирования хотя бы на уровне уточнения ведомственных инструкций — уже другое.

И тогда уже эта история с фотографиями заставляет нас в который уже раз озвучить вопрос: можем ли мы доверять, а тем более возлагать надежды на посредничество Минской группы ОБСЕ, где о такой стороне дела, как уважение признанных границ и уточнение правил поведения своих посредников на чужих оккупированных землях, просто не подумали?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az