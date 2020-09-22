Турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа. Об этом заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB), пишет Deutsche Welle.

«Мы неоднократно говорили о том, что, если не будут приняты меры, мы войдем в сезон гриппа с очень большим числом пациентов [с COVID-19]. Теперь нас ждет «цунами». Мы входим в этот период с высоким уровнем инфицирования», — заявили врачи.

По их мнению, картина становится действительно тревожной, так как пандемия, вероятнее всего, усилится с наступлением сезона гриппа в осенне-зимний период.

Вдобавок представители TTB раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19, а также обвинили власти в сокрытии реальной картины заражений.

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