Приказом министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова начальник Управления государственного протокола Министерства иностранных дел Пярвин Мирзазаде освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Рзаев Рамиль Абиль оглу.
Об этом в ответ на запрос Report сообщила начальник Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
До этого назначения Рамиль Рзаев занимал должность первого секретаря посольства Азербайджана в Казахстане.
Другим приказом министра П.Мирзазаде назначен послом по особым поручениям.