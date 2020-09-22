Приказом министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова начальник Управления государственного протокола Министерства иностранных дел Пярвин Мирзазаде освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Рзаев Рамиль Абиль оглу.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила начальник Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

До этого назначения Рамиль Рзаев занимал должность первого секретаря посольства Азербайджана в Казахстане.

Другим приказом министра П.Мирзазаде назначен послом по особым поручениям.

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