Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с лидером сепаратистов Карабаха Араиком Арутюняном.
«Обсудили проблемы системы безопасности нашей единой родины», — говорится в сообщении Арутюняна.
Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с лидером сепаратистов Карабаха Араиком Арутюняном.
«Обсудили проблемы системы безопасности нашей единой родины», — говорится в сообщении Арутюняна.
Дата: 2020/09/22 12:28
Раздел: Новость
Просмотров:
118
Приказом министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова начальник Управления государственного протокола Министерства иностранных дел Пярвин Мирзазаде освобожден от занимаемой должности.
Кабинет министров Таиланда во вторник, 22 сентября, утвердил денежные выплаты наличными для населения на сумму 51 млрд
В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявлен коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, ввезенных из России.
«Премьер-министр Армении ставит перед нами 7 условий.
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что введенные президентом Дональдом Трампом ограничения могли способствовать распространению COVID-19 в США.
«Определенные круги пытаются остановить развитие Турции, заставить ее зациклиться на внутренних проблемах, отказаться от пробуждения, шагов в
Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) раскрыл хронологию распространения российских частных военных компаний (ЧВК) в мире
Прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки составил 4422, что второй день подряд является самым
Боевые летчики армейской авиации авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в рамках