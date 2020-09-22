Кабинет министров Таиланда во вторник, 22 сентября, утвердил денежные выплаты наличными для населения на сумму 51 млрд батов, что составляет $1,6 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Прают Чан-оча заявил на брифинге, что раздача денег поможет увеличить покупательную способность жителей Таиланда и сократит расходы на жизнь.

Таким образом правительство страны пытается увеличить внутреннее потребление и помочь экономике, страдающей от последствий эпидемии коронавируса.

Выплаты населению будут профинансированы за счет государственных займов в размере одного триллиона батов.

Minval.az