Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона.

«Если бы я слушал этого глупца, то мы давно были вы втянуты в пятую мировую войну»,- сказал американский лидер, обращаясь к избирателям в городе Дейтон (штат Огайо).

Трамп привлек внимание к исторической значимости выборов президента США, запланированных на 3 ноября.

«Если Джо Байден победит на выборах, я проиграю худшему кандидату в истории»,- сказал действующий глава Белого дома.

По словам Трампа, Байден — неизменный глобалист. «Вы же знаете, глобалисты уже остались за бортом. Они уничтожили эту страну»,- сказал президент США.

Трамп привлек внимание к росту оборонного потенциала Штатов за время его нахождения на посту президента. «Сейчас у нас есть F-35. Вы их не видите. Они секретные»,- отметил Трамп.

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