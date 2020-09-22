Спасатели Австралии во вторник пытались спустить с мели в море сотни китов-пилотов, застрявших на песчаной косе у удаленного западного побережья австралийского острова Тасмания, надеясь положить конец одному из худших в истории массовых выбросов млекопитающих этого вида на берег.

90 из примерно 270 китов, оказавшихся в ловушке на мелководье, спасти не удалось. Большое количество животных погибло на широкой песчаной косе в гавани Маккуори, расположенной примерно в 200 километрах к северо-западу от столицы штата Хобарт, в то время как другие барахтались на мелководье.

У морских биологов существуют опасения, что количество погибших животных увеличится. Пока неизвестно, что привлекло китов к берегу. Такого массового выброса китов в Тасмании не наблюдалось с 2000-х годов, когда на берегу оказались чуть более двухсот особей.

Minval.az