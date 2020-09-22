Президент США Дональд Трамп не стал рассуждать перед прессой о том, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Мы поговорим об этом в другой раз», – сказал он американским журналистам, отвечая на вопрос одного из них о том, «кто отравил Навального».

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении Навального подтвердится.

«Я совсем не буду доволен, если так все и было», – заявил тогда Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что «все выглядит так, будто это – правда».

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