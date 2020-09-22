Мать американского актера Сильвестра Сталлоне, Жаклин Сталлоне скончалась в возрасте 98 лет.

Мать актера, которую он очень любил, умерла по неизвестным причинам.

Миссис Сталлоне была известным американским общественным деятелем, астрологом и актрисой. При жизни она перенесла большое количество операций. Жаклин Сталлоне воспитала троих детей-актеров: Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрису Тони Д’Альто.

Сильвестр Сталлоне — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. За свою карьеру он снялся более чем в 50 фильмах, в числе которых «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые» и «План побега». К первым трем он также приложил руку в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

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