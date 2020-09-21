Федеральное большое жюри в Вашингтоне предъявило обвинения шести лицам в подкупе сотрудников Amazon.com Inc. с целью получения преимущества для сторонних продавцов, использующих платформу интернет-ритейлера.

По крайней мере с 2017 года обвиняемые являлись частью группировки, которая предоставляла консультационные услуги продавцам на платформе Amazon, говорится в сообщении прокуратуры Западного округа штата Вашингтон. Согласно обвинениям, они заплатили более $100 тыс. в виде взяток сотрудникам и подрядчикам Amazon, чтобы обеспечить ряду сторонних продавцов преимущество перед конкурентами.

Предъявленные обвинения дают некоторое представление о закулисной тактике, которая использовалась для манипулирования торговой площадкой Amazon в интересах сторонних продавцов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal, отмечая, что компании с трудом удается сдержать продажу дефектной продукции на своем сайте.

Шесть обвиняемых, в числе которых два бывших работника Amazon, предположительно подкупали сотрудников интернет-ритейлера, чтобы восстановить продажу товаров, которые были признаны некачественными или опасными, например, подозрительные пищевые добавки и воспламеняющаяся бытовая электроника.

Участники сговора также принимали меры, направленные против конкурентов клиентов, используя внутренний доступ для блокировки аккаунтов и распространяя закрытую информацию об алгоритмах размещения продукции, следует из сообщения прокуратуры.

Amazon сообщила, что оказывает поддержку в проведении расследования и сотрудничает с соответствующими федеральными ведомствами.

«Опасные люди, подобные этим, умаляют процветающее сообщество честных предпринимателей, которые составляют подавляющее большинство наших продавцов», — говорится в заявлении компании.

Обвиняемые должны предстать перед окружным судом в Сиэтле 15 октября.

Minval.az