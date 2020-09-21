Американский производитель электромобилей Tesla может закончить квартал с рекордными продажами, заявил глава компании Илон Маск в письме, разосланном сотрудникам компании, призвав их максимально нарастить число продаж автомобилей.

Кроме того, Маск попросил сотрудников завода во Фримонте максимально увеличить производство автомобилей.

Четвертый квартал 2019 года, когда было продано 112 тысяч автомобилей, стал для компании самым успешным.

Во втором квартале этого года Tesla продала 90650 автомобилей, несмотря на остановку американского завода в марте-мае из-за пандемии коронавируса нового типа. Многие эксперты ожидают в этом квартале цифру в районе 114-120 тысяч машин, передает Reuters.

Minval.az