Сегодня Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования в связи с гибелью младшего чавуша азербайджанской армии Мамедова Эльшана Али оглы в результате очередной провокации противника в направлении Товуза на армяно-азербайджанской границе.

В соболезновании говорится:

«Армения, незаконно оккупировавшая Нагорный Карабах, нарушила режим прекращения огня в направлении Товуза и убила героического азербайджанского солдата. Мы выражаем соболезнования всем нашим азербайджанским братьям! Армения должна немедленно прекратить играть с огнем!»

Minval.az