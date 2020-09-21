Сегодня Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования в связи с гибелью младшего чавуша азербайджанской армии Мамедова Эльшана Али оглы в результате очередной провокации противника в направлении Товуза на армяно-азербайджанской границе.

В соболезновании говорится:

«Армения, незаконно оккупировавшая Нагорный Карабах, нарушила режим прекращения огня в направлении Товуза и убила героического азербайджанского солдата. Мы выражаем соболезнования всем нашим азербайджанским братьям! Армения должна немедленно прекратить играть с огнем!»

Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli! — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020

Minval.az