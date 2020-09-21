«По каким-то причинам в нагорно-карабахском конфликте мир защищает армян, не знаю, может в этом есть большая роль пропаганды. Не хотелось бы говорить о наших ошибках… но в этом есть и много наших ошибок. Правда заключается в том, что наши территории заняты ими. И я говорю открыто, оккупация Шуши и Карабаха была невозможной. Значит, среди нас есть предательство. Как много армяне в ходе карабахского конфликта потратили на привлечение русских наемников. Наша страна, имеющая нефть, миллионы не смогла это сделать. Если бы не было русских, армяне не смогли бы одержать победу».

Такое мнение высказал проживающий в Израиле известный российско-азербайджанский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ, заслуженный деятель искусств Азербайджана Чингиз Гусейнов.

По его словам, Израиль поддерживает Азербайджан. «Отношения между Турцией и Израилем находятся не на хорошем уровне. Иногда Израиль на зло Турции защищает Армению. Но в случае с карабахским конфликтом, Израиль на стороне Азербайджана, потому что действительно азербайджанские земли оккупированы», – отметил он.

По словам Гусейнова, армяне оказались в Нагорном Карабахе в результате политики Царской России.

«Но мы не можем доказать даже этого. Вся правда имеется в рукописях Грибоедова, но мы даже не можем воспользоваться этими источниками», – посетовал он в интервью сайту «Культ.аз».

По его мнению, в нынешней ситуации призыв к войне является ответственным шагом, поскольку это своеобразный вызов всей России. Однако, воевать с Россией невозможно. Вместе с тем, Гусейнов считает переговоры по Карабаху безрезультативными.

«Я уверен, что рано или поздно Россия распадётся. Потому что в России очень слаба культура государственности. Россия разрушает сама себя. Советский союз тоже был российским государством. И разрушил он сам себя. Нынешняя Россия идет путем Советского союза. И рано или поздно она тоже распадется», – подчеркнул Гусейнов.

По мнению писателя, «наше возвращение Карабаха также зависит от исторической и глобальной ситуации».

«С другой стороны, армян защищает и Иран. Ситуация очень сложная. Думаю, что и Иран рано или поздно распадется. Он не смогут противостоять 35-и миллионам азербайджанцев», – отметил он.

Minval.az