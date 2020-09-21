В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявлен коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, ввезенных из России.

Как сообщает агентство «Синьхуа», пробы с внешней упаковки продукции были взяты в ходе регулярной проверки в столице провинции, городе Чанчунь. Были проведены два теста, оба показали положительный результат.

Всех людей, которые контактировали с зараженной упаковкой кальмаров, поместили под медицинское наблюдение. Инфекции у них не выявлено.

Еще одна партия такой же продукции весом 10 килограммов поступила в город Фуюй. Местные органы здравоохранения ведут поиск людей, которые могли иметь контакты с продукцией.

Minval.az