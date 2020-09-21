Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э», запущенный в 2005 году, войдет в атмосферу во вторник над Индийским океаном, следует из данных ВВС США, размещенных на сайте space-track.org.

«Монитор-Э» со стартовой массой 750 килограммов был выведен на орбиту в августе 2005 года ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы. Спутник прекратил работу в 2011 году.

Согласно информации американских военных, ожидается, что спутник «Монитор-Э», который находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров, войдет в атмосферу 22 сентября примерно в 6.43 над Индийским океаном — точкой с координатами 7.5 градуса южной широты и 74.9 градуса восточной долготы.

На сайте space-track.org американскими военными в оперативном и открытом режиме (после прохождения регистрации) публикуются данные обо всех объектах, запущенных в космос, параметрах их орбиты и событиях с ними (запуск, ЧП с образованием обломков, сход с орбиты). На сайте отсутствуют данные о параметрах орбиты некоторых американских, израильских, японских и французских военных спутников. В каталоге насчитываются данные о 46,5 тысячи объектов, запущенных в космос с момента полета первого спутника.

Minval.az