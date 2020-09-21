Лауреаты 72-й ежегодной премии Primetime Emmy Awards получают награды американской телевизионной академии в своих собственных домах или там, где они находятся.

Церемония вручения премии «Эмми» началась в 20:00 по восточному времени США. Ведущий Джимми Киммел провел трансляцию из центра Лос-Анджелеса, в то время как номинанты, ведущие и победители, были доступны в режиме онлайн по всему миру.

Звездное мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, а ведущие общались с номинантами и победителями в режиме онлайн, сообщает телекомпания ABC, которая транслирует шоу. После объявления победителей, специальные сотрудники, с учетом необходимости соблюдения мер по охране здоровья и безопасности, начали вручать статуэтки победителям, придя к ним домой в специальных защитных костюмах. «Костюм от коронавируса» hazmat был создан дизайнером Катей Кэхилл и исполнительным продюсером шоу Гаем Кэррингтоном.

Премия «Эмми» вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка «Эмми», исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

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