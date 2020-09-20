На границе Южной Кореи задержали мужчину, который пытался незаконным способом попасть в КНДР. При этом два года назад он, наоборот, сбежал из Северной Кореи и поселился в Сеуле.

При себе у 30-летнего перебежчика нашли четыре мобильных телефона, отмечает «Лайф» со ссылкой на Yonhap. Точные причины его поступка неизвестны, однако он уже арестован, поскольку въезд на территорию КНДР из Южной Кореи без разрешения властей Сеула запрещён законом.

Перебежчики, возвращающиеся на родину в КНДР, начали привлекать внимание общественности и СМИ после того, как Пхеньян заявил, что первый инфицированный коронавирусом вернулся в страну незаконным путём. Также отмечается, что за последние пять лет на коммунистическую родину вернулось одиннадцать человек.

Minval.az