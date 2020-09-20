Третья волна распространения коронавируса началась на территории провинции Тегеран в Иране. Об этом заявил глава штаба по противодействую распространения вируса в столичной провинции Алиреза Зали.

«Статистика последних дней показывает, что в Тегеране уже началась третья волна», — цитирует его агентство ISNA. Зали добавил, что «временной промежуток между второй волной и третьей волной оказался очень незначительным».

Он уточнил, что наблюдается рост статистических показателей, что соответствует третьей волне. «Мы отправили письмо министру здравоохранения от лица штаба по противодействию распространения коронавируса в Тегеране [с запросом] вернуть ограничения, связанные с вирусом. Особенно это касается [возвращения] дистанционного формата работы», — добавил Зали.

Minval.az