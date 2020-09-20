Новым агентом 007 может стать голливудский актер Том Харди. Он сменит «на посту» британца Дэниела Крейга. Харди успешно прошел прослушивание еще в июне и его, якобы, уже утвердили на эту роль, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Vulcan Reporter.

Фильм «Не время умирать» — пятая и последняя картина бондианы с участием Дэниела Крейга.

43-летний Харди станет седьмым актером, исполнявшим роль знаменитого шпиона после Шона Коннери, Джорджа Лазенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниэла Крэйга.

Напомним, что с 1954 по 2015 год вышло 24 фильма об агенте 007.

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