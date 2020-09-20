Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, говорится в заявлении МИД России.

Так там прокомментировали утверждения Вашингтона по поводу восстановления ранее отменённых санкций СБ ООН в отношении Тегерана.

В МИД отметили, что США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН «неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций».

«Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось», — заявили в ведомстве.

Всё, что делает Вашингтон, — это не более чем театральная постановка, подчеркнули в министерстве. Там назвали целью подобных действий попытки подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и сделать этот орган подручным инструментом.

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