Российская модель Наталья Водянова 19 сентября вышла замуж за Антуана Арно, старшего сына и наследника владельца Louis Vuitton Бернара Арно, сообщает «Форбс» со ссылкой на Tatler. По информации, роспись прошла в здании мэрии Парижа в присутствии мэра города Анн Идальго.

Пара встречается с 2011 года, у них двое общих детей. Антуан Арно сделал предложение Водяновой полтора года назад, в ее день рождения 28 февраля 2019 года. Водянова анонсировала свадьбу 1 января, опубликовав фото с кольцом. Она говорила, что пара планировала свадьбу на 300 гостей.

Антуан Арно занимает должность гендиректора производителя мужской обуви и одежды из кожи Berluti и возглавляет совет директоров модного бренда Loro Piano. Обе компании преимущественно принадлежат компании Бернара Арно LVMH.

Бернар Арно — богатейший бизнесмен Европы, по данным Forbes. Его состояние на данный момент составляет $118,4 млрд — это второе место в мире после главы Amazon Джеффа Безоса ($175 млрд), следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Наталья Водянова — одна из самых знаменитых российских моделей, которая была официальным лицом в том числе Calvin Klein и L’Oreal Paris, была ведущей «Евровидения» в Москве, участвовала в мероприятиях, связанных с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

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