Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал диалог российского лидера и его белорусского коллеги Александра Лукашенко как доверительный.

— Диалог этот весьма доверительный, и вместе с тем он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений, — приводит его слова «Лайф».

Песков также отметил, что главы двух стран «имеют давнюю историю своего диалога». Представитель Кремля напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций государств, поэтому детали встречи двух лидеров были подготовлены и проработаны заранее.

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