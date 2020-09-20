Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе назвать кандидата на должность члена Верховного суда вместо умершей Рут Бейдер Гинсбург. По его словам, кандидатом снова будет женщина.

Выступая на митинге в Северной Каролине, президент США отметил заслуги Гинсбург, а также напомнил присутствующим о своем праве назначить нового судью на вакантное место.

«Итак, статья вторая Конституции гласит, что президент назначает судей Верховного суда. Не думаю, что можно еще выразиться яснее, не так ли?» — приводит слова Трампа «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Противники Трампа из Демократической партии, в том числе кандидат в президенты США Джо Байден и экс-президент Барак Обама, считают, что назначать нового судью до президентских выборов не следует.

До смерти Гинсбург в суде было пять человек, обычно трактующих законы в духе республиканцев. Четверо, включая Гинсбург, придерживались либеральных взглядов, близких к демократам. Таким образом, у Трампа появилась возможность нарастить присутствие судей-консерваторов в Верховном суде, которых назначают пожизненно.

Рут Бейдер Гинсбург была старейшей судьей Верховного суда США. Она скончалась в пятницу на 88-м году жизни от осложнений после рака. Она была второй в истории США женщиной-судьей в Верховном суде.

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