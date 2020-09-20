США не имеют полномочий добиваться в СБ ООН восстановления санкций против Ирана, поскольку в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе этой страны.

Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, координатор совместной комиссии СВПД Жозеп Боррель.

Он отметил, что принял к сведению заявление США относительно так называемого механизма восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН.

Боррел напомнил, что США после прихода к власти Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из соглашения, достигнутого с Ираном во время президентства Барака Обамы.

Впоследствии США не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД, поэтому не могут рассматриваться в качестве государства — участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренных резолюцией, сказал верховный комиссар.

Боррель подчеркнул, что он будет и впредь делать все возможное для сохранения и полного осуществления СВПД всеми сторонами.

Minval.az