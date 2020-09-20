Министерство иностранных дел Ирана призвало США вернуться в мировое сообщество после заявлений Вашингтона о восстановлении санкций ООН против Тегерана.

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. В самой организации c этим не согласны. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

«Послание Тегерана Вашингтону прозрачно – вернитесь в мировое сообщество, действуйте в соответствии со своими обязательствами, прекратите бунт. В этом случаев мировое сообщество тебя (Вашингтон) примет», — цитирует агентство ISNA слова официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.

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