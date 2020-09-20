Президент США Дональд Трамп пошутил, что может подписать исполнительный указ о том, что его соперник на предстоящих выборах демократ Джо Байден не может быть главой государства.

Об этом американский лидер заявил выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

Действующий президент неоднократно критиковал Байдена, в том числе его политическую программу. «Повестка Байдена разрушит нашу экономику и уничтожит страну», — убежден Трамп. «Может быть, я подпишу указ: у вас не может быть такого человека в качестве президента», — заявил Трамп.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден обрушился с критикой в адрес нынешнего американского лидера. Демократ осудил действия Трампа во время распространения нового коронавируса и призвал к его досрочной отставке.

Minval.az