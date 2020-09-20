Правительство Великобритании повысило до 10 тыс. фунтов стерлингов размер штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом COVID-19.

С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа.

Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.

Minval.az