Американские спецслужбы установили, что в ближайшее время руководство Ирана решило воздержаться от каких-либо атак, направленных против США. Об этом со ссылкой на источники сообщила The New York Times, передает РБК.

Как отмечает газета, в последние дни администрация президента Дональда Трампа усилила критику и давление на Иран. В частности, американские власти обвинили страну во вмешательстве в предстоящие выборы, а также в планировании убийств американских дипломатов. Кроме того, США заявили о намерении продлить санкции против Ирана и эмбарго на поставку в страну оружия.

Тегеран решил не предпринимать в ответ на это никаких действий, кроме кибератак, пишет NYT со ссылкой на знакомых с докладом спецслужб должностных лиц. По данным спецслужб, в Тегеране считают, что любая атака позволит нынешнему президенту Дональду Трампу сплотить электорат и ответить силовым путем, что может повысить шансы его переизбрания на второй срок.

Кроме того, данные американской разведки свидетельствуют о том, что Тегеран отменил составленный ранее план по проведению этой осенью демарша, направленного на снижение шансов Трампа на выборах. По данным источников NYT, в Тегеране планировали провести операцию в Персидском заливе, которая негативно повлияла бы на добычу нефти на Ближнем Востоке и должна была привести к панике на финансовом рынке, однако от нее отказались, поскольку сочли неэффективной в условиях пандемии.

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