«Определенные круги пытаются остановить развитие Турции, заставить ее зациклиться на внутренних проблемах, отказаться от пробуждения, шагов в Ливии, Сирии и других регионах. Именно на это была рассчитана и попытка военного переворота 15 июля 2016 года. Пока народ и власть едины, нас не смогут остановить». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что Турция входит в число стран, понесших наименьший ущерб от пандемии новой коронавирусной инфекции. «В III квартале года ущерб от пандемии во всех сферах будет устранен», — пообещал Эрдоган.

Турецкий лидер далее привлек внимание к позиции ряда рейтинговых агентств, выступивших с негативными прогнозами по турецкой экономике. «Турция своими успехами даст должный ответ рейтинговым агентствам, пытающимся нанести ущерб нашей стране, путем снижения доверия инвесторов. Попытки разместить нашу страну в один ряд со слаборазвитыми странами Африки и Южной Америки недопустимы», — подчеркнул Эрдоган.

Minval.az