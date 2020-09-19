Сотрудник охраны министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба отстранен от службы после того, как оставил свой заряженный пистолет в самолете. Об этом сообщил британский телеканал Sky news.

По его данным, охранник сопровождал Рааба во время рабочего визита в Вашингтон.

После возвращения полуавтоматический пистолет Glock 19 в кобуре был обнаружен техническим работником на сиденье в салоне самолета американской авиакомпании United Airlines в лондонском аэропорту.

«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно, продолжается внутреннее расследование обстоятельств инцидента», — заявил представитель столичной полиции.

Minval.az