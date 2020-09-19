Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) раскрыл хронологию распространения российских частных военных компаний (ЧВК) в мире начиная с 2014 года. Новый доклад организации опубликован на ее сайте.

Так, согласно опубликованной CSIS карте, в 2014-м российские наемники появились в Украине, в Сенегале, в Демократической Республике Конго и на Шри-Ланке. С 2015 года они присутствуют в Эсватини, Ливии и Сирии, а с 2016-го — в Сербии и Индонезии.

С 2017 года, по информации центра, бойцы российских ЧВК задействованы в Таджикистане, Ираке, Египте, Судане, Южном Судане, Чаде и Венесуэле. В 2018-м наемники прибыли в Афганистан, Йемен, Южную Африку, Ботсвану, Центральноафриканскую Республику, Зимбабве, Бурунди, Мозамбик, Гвинею-Бисау, а также на Мадагаскар и Коморские острова.

Minval.az