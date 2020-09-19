Введение западными странами санкций против России стало «наказанием» за речь российского лидера Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене, считает телеведущий Владимир Познер.

Так он ответил на вопрос о том, что он думает о принятой Европарламентом резолюции о санкциях в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и считает ли, что «России стоит как-то более уверенно отстаивать свои интересы и свою правоту».

Познер напомнил, как в 2007 году Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковав действующий мировой порядок. Тогда глава государства заявил, что Москва не принимает политику однополярного мира, имеет свои национальные и геополитические интересы и будет проводить независимую внешнюю политику.

«С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — отметил Познер, добавив, что для этого используются любые поводы.

При этом тележурналист подчеркнул, что не является ни сторонником Путина, ни оппозиционером, стараясь давать событиям объективную оценку. Познер добавил, что готов доказать, что «дела обстоят именно так», как он написал.

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