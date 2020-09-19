Армяно-американские отношения ныне находятся в жалком состоянии, считает американист Сурен Саргсян.

«Наши соседи для США являются государствами, имеющими стратегическое значение, а мы – просто государством, имеющим первоочередность в плане статуса. У нас просто есть уровень стратегического диалога с Соединенными Штатами. Но когда смотришь на вопросы, включенные в рамки стратегического диалога, понимаешь, что они из себя ничего серьезного не представляют. То есть, это несерьезные вопросы, не подлежащие обсуждению на высоком уровне», – сказал он в беседе с Первым Информационным.

В то же время он подчеркнул, что в повестке армяно-американской повестки продолжает оставаться на первом месте американская помощь, в качестве первоочередности.

По его словам, Армения продолжает оставаться 170-м государством, осуществляющим торговлю с Соединенными Штатами. «Я считаю, что армяно-американская повестка находится в жалком состоянии и это результат отсутствия инициативности с нашей стороны», – подчеркнул Саргсян.

«Наши отношения с США носят название стратегического диалога, однако наши соседи являются стратегическими партнерами для США, а мы – стратегическим собеседником. По большому счету, такова общая ситуация, смотрите на повестку и увидите, какой повесткой мы руководствуемся в двусторонних отношениях».

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