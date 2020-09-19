Врожденный иммунитет к коронавирусу может иметь большее число людей, чем это считалось ранее, пишет издание The Guardian.

Издание ссылается на шесть исследований, согласно которым специфический Т-клеточный иммунитет к COVID-19 наблюдался у 20-50% лиц, которые не были подвержены контакту с этим вирусом.

При этом, по мнению авторов двух исследований, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов.

Отмечается, что таким образом, в порядке рабочей гипотезы высказываются сомнения в версии, что из-за обнаружения антител от COVID-19 у сравнительно небольшого числа людей пандемия коронавируса, предположительно, будет продолжаться долго.

«Исследование представляет собой веское напоминание того, что в иммунологии очень немногое является предустановленным», — говорится в публикации.

Так, «контакт не обязательно ведет к инфицированию, инфицирование не обязательно ведет к болезни, а болезнь не обязательно вызывает антитела, которые можно обнаружить», указывает British Medical Journal.

Minval.az