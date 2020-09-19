США решили усилиться на северо-востоке Сирии, перебросив туда бронетехнику и систему противоракетной обороны (ПРО) Sentinel («Часовой»), сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) полковника Билла Урбана.

«Командование CENTCOM отдало приказ обеспечить безопасность сил коалиции на северо-востоке Сирии. Для обеспечения воздушного патрулирования в Сирию перебрасывают системы ПРО «Часовой», а для поддержи американской армии — бронемашины типа Bradley», — пояснил Урбан. При этом он отказался уточнить количество перебрасываемой техники.

По словам Урбана, это необходимо для дальнейшей борьбы с террористами и защиты сил коалиции в случае необходимости. Представитель командования напомнил, что Пентагон и ранее перебрасывал бронемашины Bradley в Сирию.

Ранее, в мае, стало известно о слабой подготовленности США к атакам террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Директор программы геополитики и негосударственных акторов Центра глобальной политики (Center for Global Policy) Хасан Хасан (Hassan Hassan) заявил, что, если группировка продолжит активно действовать, международному сообществу будет трудно ее сдержать.

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