Марионеточный сепаратистский режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, продолжает выступать с провокационными инициативами.

Так, в субботу лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян объявил, что т.н. «парламент» будет перенесен в оккупированный азербайджанский город Шуша в 2022 году.

В рамках систематической политики агрессии Республики Армения против Азербайджана 8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали исторический азербайджанский город Шуша.

В результате оккупации город Шуша и 30 сел района были разрушены, 195 мирных жителей были убиты, 165 ранены и 58 человек пропали без вести, более 24 000 жителей Шуши были подвергнуты этнической чистке.

Согласно позиции всех международных организаций и государств мира, в частности резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, Нагорный Карабах признан неотъемлемой частью Азербайджана с требованием немедленного, полного и безоговорочного вывода захватнических сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Minval.az