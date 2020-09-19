Анкара обеспокоена осуждением российским судом группы крымских татар. Об этом говорится в субботнем заявлении МИД Турции.

«Подобные методы давления на этнических татар вызывают глубокое сожаление», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В МИД Турции назвали решение российского суда от 16 сентября в отношении семи крымских татар «очередным проявлением раскручиваемой политики устрашения» в отношении этнических турок в Крыму.

«Методы давления на коренное тюркское население Крымского полуострова вызывают сожаление. Турция не признает незаконную аннексию Крыма и продолжит поддерживать позицию соотечественников из числа Крымских татар, стремящихся отстоять свои права мирными и демократическими путями», — говорится далее в документе.

Minval.az