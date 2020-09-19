Президент США Дональд Трамп подверг критике способность справиться с эпидемиями национального масштаба своего соперника на выборах главы государства, кандидата от демократов Джозефа Байдена.

«Мы проделали феноменальную работу в отношении COVID-19. Мы проделали невероятную работу. Взгляните с другой стороны. Посмотрите на Байдена, Сонного Джо Байдена. Была болезнь под названием «свиной грипп». Это была катастрофа, с которой было намного легче обращаться», — сказал Трамп, добавив, что предыдущая американская администрация, где Байден являлся вице-президентом, не справилась с эпидемией, не зная, что с ней делать. Трамп заявил Байден занимается исключительно критикой его действий.

Глава Белого дома также сказал, что его соперник вместо официального произношения свиного гриппа, «как — H1N1» называет его «N1H1», «потому что не знает имени». Трамп также сообщил о массовых вакцинациях в Соединенных Штатах к апрелю. Как только вакцина будет одобрена, моя администрация немедленно доставит ее американскому народу, чтобы начать прививки через 24 часа после уведомления», — сказал глава государства во время пресс-конференции.

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