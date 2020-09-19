Пользователи подали в суд на Facebook, обвиняя приложение соцсети Instagram в слежке за пользователями.

В иске, поданном в суд Сан-Франциско на днях, утверждается, что приложение для обмена фотографиями получало доступ к камере Iphone, даже когда приложение не использовалось.

Компания Facebook отвергла обвинения и пояснила, что исправляет техническую ошибку, которая ложно уведомляло пользователей о доступе к камере.

Житель Сан-Франциско в иске обвиняет Facebook в получении «личных и интимных данных о пользователях», которые могут использоваться для «исследования рынка».

В компании отказались комментировать иск, передает Gadgets.

Minval.az