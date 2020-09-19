Целью мести за иранского генерала Касема Сулеймани являются только те, что участвовал в его убийстве, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.

Газета Politico со ссылкой на источник ранее сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в ЮАР безосновательны. В то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону «трусливое убийство» Сулеймани.

Господин Трамп, месть за нашего великого генерала реальна и серьезна. Вы думаете, что за кровь нашего брата и мученика мы нанесем удар по женщине, послу в ЮАР? Мы будем бить по тем, кто напрямую или косвенно участвовал в гибели этого великого человека», — цитирует агентство Tasnim слова военного.

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