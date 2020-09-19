Национальные флаги США были в пятницу вечером приспущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в центре американской столицы в связи со смертью судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Президент США Дональд Трамп опубликовал официальное заявление по поводу смерти Гинбург, в котором назвал ее «гигантом юриспруденции». «Известная своим великолепным умом и своим решительным отступлением от господствующих в Верховном суде взглядов, Гинзбург демонстрировала, что можно не соглашаться, не вызывая при этом раздражения у коллег и тех, кто придерживается иных взглядов», — говорится в документе, который Трамп разместил на своей странице в Twitter.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в свою очередь сообщил, что президент распорядился приспустить в знак траура все флаги в стране. «В качестве знака уважения Рут Бейдер Гинзбург, судьи Верховного суда США, президент Трамп приказывает приспустить все флаги США до заката того дня, когда состоятся похороны», — написал он в Twitter. Как отмечается в указе Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома, флаги также будут приспущены над всеми загранучреждениями США в мире, в том числе посольствами и консульствами.

Minval.az