Учитель математики из китайской провинции Сычуань до смерти избил ученицу начальной школы за два неправильных ответа на его вопросы.

10 сентября, в Китае праздновался день учителя, и десятилетняя девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить своих преподавателей, включая учителя математики.

Примерно в девять утра на его уроке она не смогла ответить на два вопроса. В качестве наказания за неверные ответы, педагог поставил девочку на колени и начал дергать школьницу за уши и бить по голове. По словам ее сестры-близнеца, обучающейся в том же классе, ученица не могла подняться во время наказания. На свое место школьница смогла вернуться только с помощью одноклассников.

Спустя почти три часа учитель позвонил бабушке девочки и попросил забрать ее из школы из-за нездорового внешнего вида. Прибыв в школу, пожилая женщина увидела, что ее внучка не может говорить и открыть глаза. Ее доставили в больницу, но помощь оказалась безуспешной — девочка скончалась.

По словам бабушки, девочка очень боялась посещать занятия этого учителя, так как он часто прибегал к телесным наказаниям.

Minval.az