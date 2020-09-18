Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в пятницу призвал все силы, имеющие отношение к ситуации в Сирии, совместными усилиями бороться с угрозой терроризма в стране.

«Как говорится в резолюции СБ ООН 2254, (нужно) противодействовать угрозе от активных в некоторых районах Сирии группировок, признанных международным сообществом террористическими, посредством сотрудничества и при соблюдении международного гуманитарного права», — цитирует его заявление «Интерфакс».

Он напомнил, что боевики группировки ИГ продолжают действовать в пустыне Сирии.

Также Педерсен призвал всех участников событий в Сирии избегать инцидентов, дестабилизирующих обстановку, поддерживать установившееся «относительное спокойствие» в регионе, установить в Сирии общенациональный режим огня, поддерживать международную безопасность и политический процесс в стране.

Minval.az