Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Ассанжа.

Взлом серверов Демократической партии в 2016 году и публикация хранившихся на ней закрытой информации стала одним из негативных факторов, отразившихся на предвыборной кампании соперницы Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Сама Клинтон называла эту утечку информации одной из главных причин своего поражения и возлагала ответственность за взлом серверов на «российских хакеров».

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