Президент США Дональд Трамп заявил, что считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова первым номером сводного рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

Напомним, первое место в официальном рейтинге UFC занимает бывший чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс. Нурмагомедов находится на второй строчке.

Глава Белого дома также отметил, что обязательно посмотрит бой Хабиба с Джастином Гэтжи, несмотря на напряженную предвыборную кампанию. «У Гэтжи будет грандиозный поединок против первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет незадолго до президентских выборов в США, но мы посмотрим его. Я точно посмотрю его», — цитирует его RT.

По мнению Трампа, это будет невероятный бой.

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