Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к переговорам с Грецией на любом уровне. По словам турецкого лидера, никаких преград на пути его личной встречи с премьер-министром Греции Кариакосом Мицотакисом нет.

«Главное в этом вопросе — определить повестку, очертить рамки диалога», — сказал Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Комментируя утверждения ряда греческих политиков о пересмотре позиции Анкары по восточной части Средиземного моря на фоне возвращения исследовательского судна Oruç Reis в порт Антальи, Эрдоган подчеркнул, что это судно вернулось к берегам Турции с целью планового технического осмотра и пополнения запасов и вскоре продолжит работы в Средиземноморье.

Касаясь контактов с другим соседом Турции по восточному Средиземноморью – Египтом, турецкий лидер отметил, что соглашение между Египтом и Грецией по разграничению границ в восточном Средиземноморье вызвало сожаление у Анкары.

«Отношения Турции с Египтом исторически находятся на совершенно ином уровне, нежели с Грецией», — констатировал президент.

Эрдоган отметил, что диалог между Анкарой и Каиром может поддерживаться и на уровне спецслужб.

Minval.az